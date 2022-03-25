Период этой практики ограничен: с 22 марта 2022 года по 4 марта 2023 года . Признание профессиональной квалификации украинских медиков описано в статье 34 упомянутого указа. Документ был обнародован 21 марта в статье Gazzetta Ufficiale.

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Подробнее о практике в Италии для украинских медиков

Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной во времена противостояния варварской российской агрессии, в Италии украинским беженцам разрешили практиковать профессии врача, медика, социально-медицинского работника, если люди проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.

Специалисты медицинской отрасли могут быть заняты в государственных или частных учреждениях здравоохранения Италии согласно квалификации, полученной за границей, регулируемой директивами ЕС. Заинтересованные медицинские учреждения смогут брать на работу украинских специалистов, имеющих европейский паспорт квалификации для беженцев (Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati) по контракту на определенный срок.

Это означает, что украинские медики смогут работать на основе своих дипломов, без необходимости дополнительной сдачи экзаменов или нострификации диплома.