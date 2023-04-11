У Берліні почали масово виселяти українських біженців з готелів та хостелів: відома причина
Джерело:Tagesspiegel
У столиці Німеччини почали масово виселяти українських біженців із готелів та хостелів. Причина доволі проста і очевидна – початок туристичного сезону.
У Берліні почали масово виселяти українців
Біженців з України мають переселити в доступне житло. Українці переїжджають у приміщення колишнього аеропорту Тегель.
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Річ у тім, що в Берлін з початку квітня прибувають тисячі туристів, які бронюють кімнати в готелях та хостелах. Тому біженцям доводиться звільняти місця.
Зокрема, частину українців переселять у приміщення колишнього аеропорту Тегель, у терміналах і наметах якого стоять ліжка. Загалом центр розрахований на прийом 4 800 біженців. Зараз у готелях та хостелах живе 962 біженці, з них – 722 українці.
Щодня в німецьку столицю прибувають 70 біженців, понад 2 000 людей щомісяця. Влада Берліна заявляє, що не зможе відкрити більше постійних об'єктів до кінця травня.
Контракти з 6 хостелами закінчилися в кінці березня
У кінці березня закінчилися контракти із 6 хостелами в Берліні, звідки довелося виїхати 650 біженцям. Дехто самостійно кудись переїхав, декого переселили в інше житло, але 480 людям довелося переїхати в Тегель.
Переселення біженців на візках виявилося найбільшою проблемою. Наприклад, у модульних будинках, куди їм доводиться переїжджати, немає пристосованих санвузлів. В аеропорту Тегель в терміналі С є безбар'єрні туалети та душові, медичні ліжка, чергують лікарі. З січня в аеропорту Тегель спеціального догляду потребували 24 біженці.
Також у готелях називають інші складні випадки, які потребують особливої уваги при переселенні – люди з онкологією, на діалізі, з травмами. Найважче поселити таких людей в пристосованому житлі разом із їхніми родинами.