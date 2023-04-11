Біженців з України мають переселити в доступне житло. Українці переїжджають у приміщення колишнього аеропорту Тегель.

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Річ у тім, що в Берлін з початку квітня прибувають тисячі туристів, які бронюють кімнати в готелях та хостелах. Тому біженцям доводиться звільняти місця.

Зокрема, частину українців переселять у приміщення колишнього аеропорту Тегель, у терміналах і наметах якого стоять ліжка. Загалом центр розрахований на прийом 4 800 біженців. Зараз у готелях та хостелах живе 962 біженці, з них – 722 українці.

Щодня в німецьку столицю прибувають 70 біженців, понад 2 000 людей щомісяця. Влада Берліна заявляє, що не зможе відкрити більше постійних об'єктів до кінця травня.

Контракти з 6 хостелами закінчилися в кінці березня

У кінці березня закінчилися контракти із 6 хостелами в Берліні, звідки довелося виїхати 650 біженцям. Дехто самостійно кудись переїхав, декого переселили в інше житло, але 480 людям довелося переїхати в Тегель.

Переселення біженців на візках виявилося найбільшою проблемою. Наприклад, у модульних будинках, куди їм доводиться переїжджати, немає пристосованих санвузлів. В аеропорту Тегель в терміналі С є безбар'єрні туалети та душові, медичні ліжка, чергують лікарі. З січня в аеропорту Тегель спеціального догляду потребували 24 біженці.

Також у готелях називають інші складні випадки, які потребують особливої уваги при переселенні – люди з онкологією, на діалізі, з травмами. Найважче поселити таких людей в пристосованому житлі разом із їхніми родинами.

Зверніть увагу! З 1 квітня уряд Ірландії зняв заборону на виселення біженців, яка діяла взимку. Так, багато готелів вирішили не продовжувати контракти, тому до середини місяця понад 1 200 біженців мають виселитися з номерів.