Так, багато готелів вирішили не продовжувати контракти. Тому до середини місяця понад 1 200 біженців мають виселитися з номерів.

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Готельні заклади вирішили не продовжувати контракти на їх розміщення. Відповідно біженці втратять можливість розміститися на 1 228 ліжко-місць.

Комітет Кабінету міністрів по Україні отримав документ про те, що пріоритет щодо розміщення має бути відданий жінкам та дітям.

Прогнозують більший дефіцит житла через прибуття нових біженців

Щодня до Ірландії прибувають близько 85 українців та 29 претендентів на отримання міжнародного захисту, тобто статусу біженця.

Наразі налічується 432 біженці, яким не було надано державне житло, і дехто з них, як вважає влада, сплять на вулиці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що транзитний вузол Citywest залишається закритим для новоприбулих, оскільки зараз він перевантажений.

Тимчасове розміщення біженців в Ірландії / Фото dublinlive.ie​

В країні вже споруджують нове житло для біженців

В Ірландії будують модульні будинки, але терміни переносяться на літо 2023 року. Житло на 1 195 ліжко-місць перебуває на стадії будівництва. Всі 700 модульних будинків мають бути зведені до серпня.

З листопада було виділено 679 об'єктів нерухомості за схемою "будинків для відпочинку" для тимчасового проживання. Загалом у такому житлі розміщено 2 229 українців.