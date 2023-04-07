У Берліні та Бранденбурзі подорожчав громадський транспорт

Здорожчання поширюється на U-Bahn, S-Bahn, а також на автобуси та трамваї. Таке рішення було прийнято на тлі зростання вартості палива та енергії.

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Нова вартість квитків

Здорожчали всі типи квитків й місячних проїзних. Ось нові ціни:

разові квитки коштуватимуть 3,20 євро;

короткострокові квитки – 2,20 євро;

разовий квиток для зони АВС – 4 євро;

квиток на чотири поїздки – 10 євро;

добовий проїзний у зонах АВ – 9,50 євро;

місячний проїзний – 66,90 євро.

Крім того, змінилася вартість перевезення велосипедів. Відтепер, щоб перевезти залізного друга доведеться викласти 2,20 євро.

Зверніть увагу! Повний прайс-лист на квитки можна знайти на сайті громадського транспорту Берліну та Бранденбурга VBB.

Німеччина запровадить універсальний квиток на весь транспорт

З травня 2023 року у Німеччині запрацює єдиний квиток на усі види транспорту, що курсує по усій країні. Особливістю проїзного є електронний формат та термін дії – один місяць.

За універсальний квиток D-Ticket доведеться щомісяця сплачувати по 49 євро. Придбати квиток можна на сайті bahn.de, в застосунку DB Navigator та у відділеннях транспортних компаній.