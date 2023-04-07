В Берлине и Бранденбурге подорожал общественный транспорт

Удорожание распространяется на U-Bahn, S-Bahn, а также автобусы и трамваи. Такое решение принято на фоне роста стоимости топлива и энергии.

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Новая стоимость билетов

Удорожали все типы билетов и месячных проездных. Вот новые цены:

разовые билеты будут стоить 3,20 евро;

краткосрочные билеты – 2,20 евро;

разовый билет для зоны АВС – 4 евро;

билет на четыре поездки – 10 евро;

суточный проездной в зонах АВ – 9,50 евро;

месячный проездной – 66,90 евро.

Кроме того, изменилась стоимость перевозки велосипедов. Теперь, чтобы перевезти железного друга придется выложить 2,20 евро.

Обратите внимание! Полный прайс-лист на билеты можно найти на сайте общественного транспорта Берлина и Бранденбурга VBB.

Германия введет универсальный билет на весь транспорт

С мая 2023 года в Германии заработает единый билет на все виды транспорта, курсирующий по всей стране. Особенностью проездного есть электронный формат и срок действия – один месяц.

За универсальный билет D-Ticket придется ежемесячно платить по 49 евро. Приобрести билет можно на сайте bahn.de, в приложении DB Navigator и в отделениях транспортных компаний.