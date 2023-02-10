Мовиться про квиток Deutschlandticket, скорочено його називають D-Ticket. З цим квитком можна без обмежень подорожувати будь-яким видом громадського транспорту. За таку послугу передбачена фіксована щомісячна плата.

Читайте також Пріоритет навчання та санкції за порушення: важливі нюанси нової допомоги Bürgergeld в Німеччині

Що таке Deutschlandticket

D-Ticket є наступником "квитка за 9 євро", який діяв як спеціальна пропозиція протягом літніх місяців 2022 року. Квиток за 9 євро був запроваджений з ініціативи федерального уряду, щоб зменшити навантаження на гаманці громадян через різке зростання цін на електроенергію, харчі, опалення та мобільність.

D-Ticket в Німеччині / Фото merkur

Коли почне діяти D-Ticket в Німеччині та яка його вартість

Універсальний квиток D-Ticket планують запровадити уже з 1 травня цього року. Аби безперешкодно користуватися усім громадським транспортом, німцям та іноземцям, які проживають в країні, доведеться щомісяця сплачувати по 49 євро. Таким чином влада Німеччини заохочує частіше відмовлятися від поїздок власним авто на користь екологічно чистому транспорту.

Зараз є можливість зареєструватись і отримати повідомлення, як тільки передплата стане доступною на bahn.de, в DB Navigator та в центрах подорожей DB.