У Бельгії будують містечко на 600 осіб для українців
Джерело:VRT NWS
У Остаккері, що у Бельгії, спорудять селище екстреного прийому українських біженців. Там зможуть мешкати 600 осіб.
У Бельгії будують містечко для українців
Роботи з будівництва розпочнуться у вересні – жовтні цього року. Кінець спорудження планується на початку 2023 року.
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Наразі у Фландрії прийняли вже понад 16 000 українських біженців. Значна кількість із них мешкають у бельгійських сім'ях, інші – в таборах. Місцева влада підкреслює, що житла для українців бракує. Тому вирішили відкрити таке "екстрене селище".
Завдяки новій структурі, що складається з близько 200 помешкань, Гент і Фландрія, територіальні округи Бельгії, готуються прийняти 332 українці, якими зараз опікуються місцеві сім'ї.
Ми не знаємо, як розвиватиметься війна, тому фламандський уряд вирішив надати додаткові кошти для місцевого прийому та додаткової надзвичайної ситуації у селі,
– уточнив міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс.
Також у місті залучать невеликі колективні притулки в кількох локаціях – загалом на 120 місць. Крім того, з 7 жовтня додаткові місця також запропонують 105 людям у будівлі на вулиці Hofstraat.
Як знайти безплатне житло в Бельгії
Якщо вам потрібне житло, слід сказати про це під час реєстрації у центрі в Брюсселі. Пошук відбувається одразу на місці. Ви не можете вибирати або відмовлятися від житла, яке вам знайшли. В іншому разі доведеться шукати інше самостійно.
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