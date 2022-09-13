У Бельгії будують містечко для українців

Роботи з будівництва розпочнуться у вересні – жовтні цього року. Кінець спорудження планується на початку 2023 року.

Читайте також У трьох містах Польщі відкрили інтеграційні центри для біженців з України: яку допомогу надають

Наразі у Фландрії прийняли вже понад 16 000 українських біженців. Значна кількість із них мешкають у бельгійських сім'ях, інші – в таборах. Місцева влада підкреслює, що житла для українців бракує. Тому вирішили відкрити таке "екстрене селище". Завдяки новій структурі, що складається з близько 200 помешкань, Гент і Фландрія, територіальні округи Бельгії, готуються прийняти 332 українці, якими зараз опікуються місцеві сім'ї.