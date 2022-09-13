В Бельгии строят городок для украинцев

Работы по строительству начнутся в сентябре – октябре этого года. Конец постройки планируется в начале 2023 года.

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В настоящее время во Фландрии приняли уже более 16 000 украинских беженцев. Большое количество из них проживают в бельгийских семьях, другие – в лагерях. Местные власти подчеркивают, что жилья для украинцев не хватает. Поэтому решили открыть такой "экстренный поселок".

Благодаря новой структуре, состоящей из около 200 жилищ, Гент и Фландрия, территориальные округа Бельгии, готовятся принять 332 украинца, о которых сейчас заботятся местные семьи.

Мы не знаем, как будет развиваться война, поэтому фламандское правительство решило предоставить дополнительные средства для местного приема и дополнительной чрезвычайной ситуации в селе.

– уточнил министр внутренних дел Фландрии Барт Сомерс.

Также в городе привлекут небольшие коллективные приюты в нескольких локациях – всего на 120 мест. Кроме того, с 7 октября дополнительные места предложат 105 людям в здании на улице Hofstraat.

Как найти бесплатное жилье в Бельгии

Если вам нужно жилье, следует сказать об этом во время регистрации в центре в Брюсселе. Поиск происходит сразу на месте. Вы не можете выбирать или отказываться от жилья, которое вам нашли. В противном случае придется искать другое самостоятельно.

Для самостоятельного поиска бесплатного жилья в Бельгии можно использовать следующие сайты: