Баскетбольний майданчик і виноградник: як виглядає та скільки коштує найдорожча вілла в Чехії
Джерело:Seznam Zprávy
Авторитетний журнал Forbes оприлюднив перелік найдорожчих об'єктів нерухомості, які представлені на чеському ринку. Хто очолив рейтинг – читайте далі.
Так, перше місце у рейтинг від Forbes посіла вілла, яка розташована у празькому районі Троя. Її збудував австралійський підприємець Ентоні Денні, засновник мережі автосалонів AAA.
Читайте також Що змінилося для українських біженців в Чехії у 2023 році: основні нюанси
Найдорожча вілла в Чехії
Маєток, який збудував Ентоні Денні, – це чотириповерхова будівля з власним баскетбольним майданчиком та виноградником. Крім цього, у розпорядженні нового власника буде гараж не на одну автівку, тераса з приголомшливим видом, та велика територія, над якою попрацювали ландшафтні дизайнери.
Вілла виставлена на продаж як мінімум з 2017 року, і, попри бум нерухомості останніх кількох років, об'єкт досі не продано. Маєток оцінили у 390 мільйонів крон (понад 650 мільйонів гривень).
Це найбільша земельна ділянка, яка доступна для покупців у Празі.