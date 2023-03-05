Так, перше місце у рейтинг від Forbes посіла вілла, яка розташована у празькому районі Троя. Її збудував австралійський підприємець Ентоні Денні, засновник мережі автосалонів AAA.

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Маєток у Чехії / Фото Seznam Zprávy

Найдорожча вілла в Чехії

Маєток, який збудував Ентоні Денні, – це чотириповерхова будівля з власним баскетбольним майданчиком та виноградником. Крім цього, у розпорядженні нового власника буде гараж не на одну автівку, тераса з приголомшливим видом, та велика територія, над якою попрацювали ландшафтні дизайнери.

Вілла має має власний виноградник / Фото Seznam Zprávy

Вілла виставлена на продаж як мінімум з 2017 року, і, попри бум нерухомості останніх кількох років, об'єкт досі не продано. Маєток оцінили у 390 мільйонів крон (понад 650 мільйонів гривень).

Це найбільша земельна ділянка, яка доступна для покупців у Празі.

Найдорожча вілла Чехії / Фото Seznam Zprávy

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