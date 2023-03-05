Так, первое место в рейтинге от Forbes заняла вилла, расположенная в пражском районе Троя. Ее построил австралийский предприниматель Энтони Дэнни, основатель сети автосалонов AAA.
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Дом в Чехии / Фото Seznam Zprávy
Самая дорогая вилла в Чехии
Особняк, который построил Энтони Дэнни, – это четырехэтажное здание с собственной баскетбольной площадкой и виноградником. Кроме этого, в распоряжении нового владельца будет гараж не на один автомобиль, терраса с потрясающим видом и большая территория, над которой поработали ландшафтные дизайнеры.
Вилла имеет свой виноградник / Фото Seznam Zprávy
Вилла выставлена на продажу как минимум с 2017 года, и, несмотря на бум недвижимости последних нескольких лет, объект до сих пор не продан. Дом оценили в 390 миллионов крон (свыше 650 миллионов гривен).
Это самый большой земельный участок, который доступен для покупателей в Праге.
Самая дорогая вилла Чехии / Фото Seznam Zprávy