Так, уже від середи, 1 червня, за проїзд деякими дорогами власникам машин на українських номерах знову доведеться платити.

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Які автомагістралі Польщі знову стануть платними для українців

Йдеться про автомагістраль А2, на ділянці "Конін — Стрикув" (Konin — Stryków) та про платну дорогу A4, що з'єднує Вроцлав та Сосницю (Wrocław — Sośnica).

Від оплати можуть бути звільнені автомобілі організацій та фізичних осіб, які займаються допомогою у зв'язку з війною в Україні та лише за наявності відповідних документів.

Нагадаємо, що безкоштовно можна було пересуватися платними польськими дорогами автомобілям з українськими номерами з 1 березня – 3 місяці.

Які документи дозволяють й надалі безкоштовно проїхати автострадами

Autostrada Wielkopolska за погодженням з Міністерством інфраструктури надає можливість звільнити водія від плати за проїзд, якщо той їде з гуманітарною допомогою. Щоб безперешкодно проїхати ділянку дороги A2 Świecko-Konin, необхідно попередньо повідомити та узгодити деталі поїздки з Autostrada Wielkopolska. Повідомлення повинно містити:

  • Назву гуманітарної установи/організації, яка надає допомогу. Якщо перевезення здійснюється від імені гуманітарної організації, додайте підтвердження від організації.
  • Контактні дані (адреса електронної пошти).
  • Реєстраційний номер транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
  • Планова дата та маршрут руху транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
  • Підпис особи, яка представляє гуманітарну організацію.

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Правила оплати за проїзд польськими автомагістралями

Хоч і шлагбауми при в'їзді на платні ділянки трас А2 та A4 більше не опускаються, вони залишаються платним. Водії повинні оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка, мобільного додатка e-TOLL або додатків-партнерів чи купувати паперовий квиток, наприклад, на заправках.

Квиток можна купити завчасно – за 60 днів до подорожі. Для цього потрібно вказати реєстраційний номер автомобіля, відрізок автостради, заплановану дату та час поїздки. Квиток діє протягом 48 годин від запланованого часу в'їзду. А до цього моменту його за необхідності можна повернути. Штраф за неоплату проїзду – 500 злотих.

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