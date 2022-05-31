Так, уже від середи, 1 червня, за проїзд деякими дорогами власникам машин на українських номерах знову доведеться платити.

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Які автомагістралі Польщі знову стануть платними для українців

Йдеться про автомагістраль А2, на ділянці "Конін — Стрикув" (Konin — Stryków) та про платну дорогу A4, що з'єднує Вроцлав та Сосницю (Wrocław — Sośnica).

Від оплати можуть бути звільнені автомобілі організацій та фізичних осіб, які займаються допомогою у зв'язку з війною в Україні та лише за наявності відповідних документів.

Нагадаємо, що безкоштовно можна було пересуватися платними польськими дорогами автомобілям з українськими номерами з 1 березня – 3 місяці.

Які документи дозволяють й надалі безкоштовно проїхати автострадами

Autostrada Wielkopolska за погодженням з Міністерством інфраструктури надає можливість звільнити водія від плати за проїзд, якщо той їде з гуманітарною допомогою. Щоб безперешкодно проїхати ділянку дороги A2 Świecko-Konin, необхідно попередньо повідомити та узгодити деталі поїздки з Autostrada Wielkopolska. Повідомлення повинно містити:

Назву гуманітарної установи/організації, яка надає допомогу. Якщо перевезення здійснюється від імені гуманітарної організації, додайте підтвердження від організації.

Контактні дані (адреса електронної пошти).

Реєстраційний номер транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.

Планова дата та маршрут руху транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.

Підпис особи, яка представляє гуманітарну організацію.

Важливо! Подання заявки не означає, що ви уже звільнені від збору. Вам слід дочекатися підтвердження вашого запиту. Заявки на звільнення від плати за проїзд гуманітарних поїздок з допомогою для жителів України розглядаються з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.

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Правила оплати за проїзд польськими автомагістралями

Хоч і шлагбауми при в'їзді на платні ділянки трас А2 та A4 більше не опускаються, вони залишаються платним. Водії повинні оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка, мобільного додатка e-TOLL або додатків-партнерів чи купувати паперовий квиток, наприклад, на заправках.

Зауважте! Заплатити за проїзд на місці перед в'їздом на платну дорогу не вдасться.

Квиток можна купити завчасно – за 60 днів до подорожі. Для цього потрібно вказати реєстраційний номер автомобіля, відрізок автостради, заплановану дату та час поїздки. Квиток діє протягом 48 годин від запланованого часу в'їзду. А до цього моменту його за необхідності можна повернути. Штраф за неоплату проїзду – 500 злотих.

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