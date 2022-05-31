Так, уже со среды, 1 июня, за проезд по некоторым дорогам владельцам машин на украинских номерах снова придется платить.
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Какие автомагистрали Польши снова станут платными для украинцев
Речь идет об автомагистрали А2, на участке "Конин – Стрикув" (Konin – Stryków) и о платной дороге A4, соединяющей Вроцлав и Сосницу (Wrocław – Sośnica).
От оплаты могут быть освобождены автомобили организаций и физических лиц, занимающихся помощью в связи с войной в Украине и только при наличии соответствующих документов.
Напомним, что бесплатно можно было передвигаться по платным польским дорогам автомобилям с украинскими номерами с 1 марта – 3 месяца.
Какие документы позволяют и дальше бесплатно проехать автострадами
Autostrada Wielkopolska и Министерство инфраструктуры позволяют освободить водителя от платы за проезд, если тот едет с гуманитарной помощью. Чтобы беспрепятственно проехать участок дороги A2 Świecko-Konin, необходимо предварительно сообщить и согласовать детали поездки из Autostrada Wielkopolska. Уведомление должно содержать:
- Название гуманитарного учреждения/организации, оказывающей помощь. Если перевозка осуществляется от имени гуманитарной организации, добавьте подтверждение от организации.
- Контактные данные (адрес электронной почты).
- Регистрационный номер транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.
- Плановая дата и маршрут движения транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.
- Подпись, представляющего гуманитарную организацию.
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Правила оплаты за проезд по польским автомагистралям
Хотя шлагбаумы при въезде на платные участки трасс А2 и A4 больше не опускаются, они остаются платными. Водители должны оплачивать проезд с помощью электронного билета, мобильного приложения e-TOLL или приложений-партнеров или покупать бумажный билет, например, на заправках.
Билет можно купить заранее – за 60 дней до поездки. Для этого необходимо указать регистрационный номер автомобиля, отрезок автострады, запланированную дату и время поездки. Билет действует в течение 48 часов от запланированного времени въезда. А к этому моменту его при необходимости можно вернуть. Штраф за неоплату проезда – 500 злотых.
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