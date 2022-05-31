Так, уже со среды, 1 июня, за проезд по некоторым дорогам владельцам машин на украинских номерах снова придется платить.

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Какие автомагистрали Польши снова станут платными для украинцев

Речь идет об автомагистрали А2, на участке "Конин – Стрикув" (Konin – Stryków) и о платной дороге A4, соединяющей Вроцлав и Сосницу (Wrocław – Sośnica).

От оплаты могут быть освобождены автомобили организаций и физических лиц, занимающихся помощью в связи с войной в Украине и только при наличии соответствующих документов.

Напомним, что бесплатно можно было передвигаться по платным польским дорогам автомобилям с украинскими номерами с 1 марта – 3 месяца.

Какие документы позволяют и дальше бесплатно проехать автострадами

Autostrada Wielkopolska и Министерство инфраструктуры позволяют освободить водителя от платы за проезд, если тот едет с гуманитарной помощью. Чтобы беспрепятственно проехать участок дороги A2 Świecko-Konin, необходимо предварительно сообщить и согласовать детали поездки из Autostrada Wielkopolska. Уведомление должно содержать:

Название гуманитарного учреждения/организации, оказывающей помощь. Если перевозка осуществляется от имени гуманитарной организации, добавьте подтверждение от организации.

Контактные данные (адрес электронной почты).

Регистрационный номер транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.

Плановая дата и маршрут движения транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.

Подпись, представляющего гуманитарную организацию.

Важно! Подача заявки не означает, что вы уже освобождены от сбора. Вам следует дождаться подтверждения вашего запроса. Заявки на освобождение от платы за проезд гуманитарных поездок с помощью для жителей Украины рассматриваются с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

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Правила оплаты за проезд по польским автомагистралям

Хотя шлагбаумы при въезде на платные участки трасс А2 и A4 больше не опускаются, они остаются платными. Водители должны оплачивать проезд с помощью электронного билета, мобильного приложения e-TOLL или приложений-партнеров или покупать бумажный билет, например, на заправках.

Примите во внимание! Заплатить за проезд на месте перед въездом на платную дорогу не получится.

Билет можно купить заранее – за 60 дней до поездки. Для этого необходимо указать регистрационный номер автомобиля, отрезок автострады, запланированную дату и время поездки. Билет действует в течение 48 часов от запланированного времени въезда. А к этому моменту его при необходимости можно вернуть. Штраф за неоплату проезда – 500 злотых.