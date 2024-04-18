Насамперед варто довіряти лише надійним туроператорам. Закордон 24 нагадує, що для цього бажано ознайомитися з відгуками клієнтів та фотозвітами, які публікують у соцмережах. Окрім того, якщо вже бронюєте тур, зважайте на те, як відбувається оформлення. Має бути туристичний рахунок, з яким можна звернутися до банку, а не просто номер картки, на яку просять скинути гроші.

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Що варто знати про автобусні тури

Формат туру

Для початку оберіть, який формат туру вам підходить найбільше: без нічних переїздів (зазвичай, дорожчий) або з нічними. Варто зауважити, що без паузи тривалістю в 9 годин автобус має право рухатися територією ЄС лише 21 годну.

Тури з нічними переїздами мають свою специфіку. Зокрема, вранці перед прибуттям для туристів мають зробити тривалу зупинку: щоб туристи могли подбати про особисту гігієну, випити кави та поснідати.

Екскурсії та додаткові виплати

Зазвичай у вартість туру входять деякі оглядові екскурсії. За інші – доведеться доплачувати. Деякі турфірми визначають мінімальну суму, на яку туристи мають придбати екскурсії. Водночас вона зазвичай не перевищує 50 – 70 євро. Змушувати купувати всі екскурсії не має право ніхто.

Поселення

Якщо турист або туристка не оплатять одномісне проживання, найчастіше заселення відбудеться по 2 – 3 людини в номер. Однак не варто хвилюватися: є жіночі та чоловічі номери.

Страхування

Перед виїздом за кордон людям, які подорожують самостійно, необхідно оформити страхуванням. Водночас під час автобусного туру всі ці клопоти бере на себе туроператор.

Чи варто подорожувати у форматі автобусного туру, якщо немає компанії

Так, для мандрівників, які хочуть вирушити у подорож, однак не зійшлися графіками з друзями або рідними, автобусний тур – один з найкращих варіантів. По-перше, це – безпечно. По-друге, туроператори та керівники групи самі розв'язують усі питання. Натомість турист або туристка може розслабитися та насолоджуватися мандрівкою.