Прежде всего стоит доверять только надежным туроператорам. Закордон 24 напоминает, что для этого желательно ознакомиться с отзывами клиентов и фотоотчетами, которые публикуют в соцсетях. Кроме того, если уже бронируете тур, учитывайте то, как происходит оформление. Должен быть туристический счет, с которым можно обратиться в банк, а не просто номер карты, на которую просят скинуть деньги.

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Что стоит знать об автобусных турах

Формат тура

Для начала выберите, какой формат тура вам подходит больше всего: без ночных переездов (обычно, дороже) или с ночными. Стоит заметить, что без паузы продолжительностью в 9 часов автобус имеет право двигаться по территории ЕС только 21 час.

Туры с ночными переездами имеют свою специфику. В частности, утром перед прибытием для туристов должны сделать длительную остановку: чтобы туристы могли позаботиться о личной гигиене, выпить кофе и позавтракать.

Экскурсии и дополнительные выплаты

Обычно в стоимость тура входят некоторые обзорные экскурсии. За остальные – придется доплачивать. Некоторые турфирмы определяют минимальную сумму, на которую туристы должны приобрести экскурсии. В то же время она обычно не превышает 50 – 70 евро. Заставлять покупать все экскурсии не имеет право никто.

Поселение

Если турист или туристка не оплатят одноместное проживание, чаще всего заселение произойдет по 2 – 3 человека в номер. Однако не стоит волноваться: есть женские и мужские номера.

Страхование

Перед выездом за границу людям, которые путешествуют самостоятельно, необходимо оформить страховку. В то же время во время автобусного тура все эти хлопоты берет на себя туроператор.

Стоит ли путешествовать в формате автобусного тура, если нет компании

Да, для путешественников, которые хотят отправиться в путешествие, однако не сошлись графиками с друзьями или родными, автобусный тур – один из лучших вариантов. Во-первых, это – безопасно. Во-вторых, туроператоры и руководители группы сами решают все вопросы. Турист или туристка может расслабиться и наслаждаться путешествием.