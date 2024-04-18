Skyline Express стала першою українською авіакомпанією, яка поповнила свій флот у 2024 році. Boeing 737-900ER має реєстрацію UR-SLW. Історія літака почалася о 2009 році.

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Від 2013 року 2022 року Boeing 737-900ER використовували "Міжнародні авіалінії України". А вже у 2023 році він перейшов до турецької авіакомпанії Mavi Gok Airlines (MGA).

За даними flightradar24, Boeing 737-900ER вже почав здійснювати комерційні рейси. Це відбулося з 16 квітня. Літак доставляє туристів з Польщі та Литви до Анталії. Замовляє рейси авіакомпанія Mavi Gok Airlines.

Wizz Air орендує флот SkyUp

У 2024 році стало відомо, що Wizz Air орендує флот українського лоукостера SkyUp. Він зареєстрований на території Мальти. Причиною такого рішення стало те, що цього року Wizz Air страждає від дефіциту літаків. Угорський лоукостер навіть був змушений скасувати низку рейсів.

Загалом європейська авіація переживає не найкращий час. Низка авіакомпаній вже скоротила кількість рейсів. Тим часом туристичний сезон влітку 2024 року обіцяє бути спекотним. Туристична сфера має остаточно повернутися на рівень до пандемії.