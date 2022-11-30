Про це повідомив іспанський міністр транспорту та мобільності Ракель Санчес. Відтак, автобуси, які курсують на далекі відстані, будуть безкоштовними з 1 січня 2023 року та до 31 грудня 2023 року. Це поширюється на громадський транспорт, що входить до мережі державних концесій.

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За словами міністра, іспанці стали часто користуватися особистим транспортом, що негативно впливає на екологічну ситуацію в країні. Тож урядова ініціатива з безквитковим проїздом в автобусах спрямована на зниження викидів парникових газів та збереження сімейних заощаджень.

Які автобуси стануть безкоштовними в Іспанії у 2023 році