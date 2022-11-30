Про це повідомив іспанський міністр транспорту та мобільності Ракель Санчес. Відтак, автобуси, які курсують на далекі відстані, будуть безкоштовними з 1 січня 2023 року та до 31 грудня 2023 року. Це поширюється на громадський транспорт, що входить до мережі державних концесій.
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За словами міністра, іспанці стали часто користуватися особистим транспортом, що негативно впливає на екологічну ситуацію в країні. Тож урядова ініціатива з безквитковим проїздом в автобусах спрямована на зниження викидів парникових газів та збереження сімейних заощаджень.
Які автобуси стануть безкоштовними в Іспанії у 2023 році
- Уеска – Леріда
- Барселона – Уеска
- Мадрид –
- Мадрид – Саламанка – Віґо
- Уеска – Україна
- Мадрид – Фуенте-дель-Арко – Монестеріо – Бадалона
- Мадрид – Міахадас – Дон-Беніто
- Мадрид – Хараїс-де-ла-Вера
- Мадрид – Саорехас
- Мадрид – Касас-Ібаньєс – Las Lagunas de Ruidera
- Мадрид – П'єдрабуена – Касас-Ібаньєс – Las Lagunas de Ruidera
- Мадрид – Хаен
- Логроньйо – Сорія – Мадрид
- Мадрид – Толедо
- Мурсія – Севілья
- Мурсія – Валенсія
- Мадрид – Аліканте
- Бургос – Поса-де-ла-Саль – Фріас – Брів'єска
- Мадрид – Ґранада – Альмуньєкар
- Мадрид – Сарагоса – Барселона
- Сантандер – Більбао – Барселона
- Аліканте – Мурсія
- Саламанка – Леон – Сантандер
- Севілья – Малага
- Ірун – Мадрид
- Сантьяго-де-Компостела – Хіхон – Ірун – Барселона
- Мадрид – Леон – Хіхон
- Севілья – Саламанка – Ірун
- Ферроль – Альхесірас
- Мурсія – Альмерія
- Мадрид – Ґвадалахара
- Сорія – Сарагоса
- Мадрид – Альмерія
- Альмерія – Картахена
- Аліканте – Картахена – Мурсія.