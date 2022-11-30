Про це повідомив іспанський міністр транспорту та мобільності Ракель Санчес. Відтак, автобуси, які курсують на далекі відстані, будуть безкоштовними з 1 січня 2023 року та до 31 грудня 2023 року. Це поширюється на громадський транспорт, що входить до мережі державних концесій.

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За словами міністра, іспанці стали часто користуватися особистим транспортом, що негативно впливає на екологічну ситуацію в країні. Тож урядова ініціатива з безквитковим проїздом в автобусах спрямована на зниження викидів парникових газів та збереження сімейних заощаджень.

Які автобуси стануть безкоштовними в Іспанії у 2023 році

  • Уеска – Леріда
  • Барселона – Уеска
  • Мадрид –
  • Мадрид – Саламанка – Віґо
  • Уеска – Україна
  • Мадрид – Фуенте-дель-Арко – Монестеріо – Бадалона
  • Мадрид – Міахадас – Дон-Беніто
  • Мадрид – Хараїс-де-ла-Вера
  • Мадрид – Саорехас
  • Мадрид – Касас-Ібаньєс – Las Lagunas de Ruidera
  • Мадрид – П'єдрабуена – Касас-Ібаньєс – Las Lagunas de Ruidera
  • Мадрид – Хаен
  • Логроньйо – Сорія – Мадрид
  • Мадрид – Толедо
  • Мурсія – Севілья
  • Мурсія – Валенсія
  • Мадрид – Аліканте
  • Бургос – Поса-де-ла-Саль – Фріас – Брів'єска
  • Мадрид – Ґранада – Альмуньєкар
  • Мадрид – Сарагоса – Барселона
  • Сантандер – Більбао – Барселона
  • Аліканте – Мурсія
  • Саламанка – Леон – Сантандер
  • Севілья – Малага
  • Ірун – Мадрид
  • Сантьяго-де-Компостела – Хіхон – Ірун – Барселона
  • Мадрид – Леон – Хіхон
  • Севілья – Саламанка – Ірун
  • Ферроль – Альхесірас
  • Мурсія – Альмерія
  • Мадрид – Ґвадалахара
  • Сорія – Сарагоса
  • Мадрид – Альмерія
  • Альмерія – Картахена
  • Аліканте – Картахена – Мурсія.