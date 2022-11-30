Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес. Следовательно, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.

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По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.

Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году

  • Уэска – Лерида
  • Барселона – Уэска
  • Мадрид –
  • Мадрид – Саламанка – Виго
  • Уэска – Украина
  • Мадрид – Фуэнте-дель-Арко – Монестерио – Бадалона
  • Мадрид – Миахадас – Дон Бенито
  • Мадрид – Хараис-де-ла-Вера
  • Мадрид – Саорехас
  • Мадрид – Касас-Ибаньес – Las Lagunas de Ruidera
  • Мадрид – Пьедрабуэна – Касас-Ибаньес – Las Lagunas de Ruidera
  • Мадрид – Хаэн
  • Логроньо – Сория – Мадрид
  • Мадрид – Толедо
  • Мурсия – Севилья
  • Мурсия – Валенсия
  • Мадрид – Аликанте
  • Бургос – Поса-де-ла-Саль – Фриас – Бривьеска
  • Мадрид – Гранада – Альмуньекар
  • Мадрид – Сарагоса – Барселона
  • Сантандер – Бильбао – Барселона
  • Аликанте – Мурсия
  • Саламанка – Леон – Сантандер
  • Севилья – Малага
  • Ирун – Мадрид
  • Сантьяго-де-Компостела – Хихон – Ирун – Барселона
  • Мадрид – Леон – Хихон
  • Севилья – Саламанка – Ирун
  • Ферроль – Альхесирас
  • Мурсия – Альмерия
  • Мадрид – Гвадалахара
  • Сория – Сарагоса
  • Мадрид – Альмерия
  • Альмерия – Картахена
  • Аликанте – Картахена – Мурсия.