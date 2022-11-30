Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес. Следовательно, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.

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По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.

Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году