Авто, будинок і 1000 подарунків: в Австрії влаштують лотерею для вакцинованих

На тлі стрімкого поширення нового небезпечного штаму коронавірусу Омікрон влада Австрії вирішила влаштувати так звану лотерею вакцинації. Це має збільшити рівень вакцинації серед населення.

Суть акції дуже проста – люди роблять щеплення й автоматично беруть участь в розіграші подарунків.

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Умови акції в Австрії

Акція має назву "Хто вакцинується, той виграє". Участь у ній зможуть взяти усі мешканці в країні віком від 18 років, які зробили щеплення проти COVID-19 у період з 1 жовтня по 20 грудня. Водночас неважливо, це буде перша, друга чи третя дози вакцини.

Для участі в лотереї слід зареєструватися на спеціальному сайті, надавши свої контакті дані.

Головні призи – будинок і авто

Сертифікат вакцинації надавати не треба – його вимагатимуть лише у разі виграшу.

Серед головних призів акції – сімейний будиночок, а також електромобіль. Загалом розігруватимуться майже 1 тисяча подарунків, наданих австрійським бізнесом. Оголошення переможців відбудеться у прямому ефірі передачі "Світло у темряву", яка традиційно проходить на ORF у Святий вечір, 24 грудня.

Яка ситуація з COVID-19 в Австрії В Австрії, населення якої складає приблизно 10 мільйонів осіб, з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 1,1 мільйона людей. Водночас 994,091 хворих одужали, а ще 12,4 тисячі хворих померли. За останніми даними, приблизно 66,08% населення Австрії повністю вакциноване проти вірусу.

Як в Австрії протидіють коронавірусу

Уряд має намір із лютого 2022 року запровадити загальну обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Конкретні деталі цього законопроєкту мають бути представлені у середині грудня. А з 22 листопада в Австрії ввели локдаун, що поширюється тільки на жителів країни, які не прищепилися від коронавірусу. Він триватиме щонайменше 10 днів і передбачає наступне:

заклади освіти перейшли в онлайн-формат,

зачинилися ресторани,

скасовані культурні події.

Людям можна виходити з дому тільки в разі крайньої потреби, як-от за покупками предметів першої необхідності та для фізичних вправ.