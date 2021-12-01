Суть акции очень проста – люди прививаются и автоматически участвуют в розыгрыше подарков.

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Условия акции в Австрии

Акция называется "Кто вакцинируется, тот выиграет". Участие в ней смогут принять все жители страны в возрасте от 18 лет, которые привили против COVID-19 в период с 1 октября по 20 декабря. В то же время, неважно, это будет первая, вторая или третья дозы вакцины.

Для участия в лотерее следует зарегистрироваться на специальном сайте, предоставив свои контакты данные.

Обратите внимание! Сертификат вакцинации предоставлять не нужно – его потребуют показать только в случае выигрыша.

Главные призы – дом и авто

Среди главных призов акции – семейный домик, а также электромобиль. В общей сложности будут разыгрываться почти 1 тысяча подарков, предоставленных австрийским бизнесом. Объявление победителей состоится в прямом эфире передачи "Свет во тьму", которая традиционно проходит на ORF в Святой вечер, 24 декабря.

Какая ситуация с COVID-19 в Австрии В Австрии, население которой составляет примерно 10 миллионов человек, с начала пандемии коронавирусом заболели более 1,1 миллиона человек. В то же время 994,091 больных выздоровели, а еще 12,4 тысячи больных умерли. По последним данным, примерно 66,08% населения Австрии полностью вакцинировано против вируса.

Как в Австрии противодействуют коронавирусу

Правительство намерено с февраля 2022 года ввести общую обязательную вакцинацию от коронавируса. Конкретные детали этого законопроекта должны быть представлены в середине декабря. А с 22 ноября в Австрии ввели локдаун, распространяющийся только на жителей страны, не привившихся от коронавируса. Он продлится не менее 10 дней и предусматривает следующее:

учебные заведения перешли в онлайн-формат,

закрылись рестораны,

отменили культурные события.

Людям можно выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, за покупками и для занятий спортом.