Туристів в чотири рази більше, ніж місцевих: яка країна світу вважається найбільш переповненою
Джерело:MoneyTransfers
Чимало країн світу борються з овертуризмом. Подекуди туристів більше, ніж самих мешканців. Мовиться, зокрема, про Австрію.
Австрію визнали найбільш переповненою країною світу
Так, Австрія була визнана країною з найбільшою кількістю туристів у світі за поточний рік. Попри 8,9 мільйона населення, країна щороку приваблює 31,9 мільйона іноземних відвідувачів.
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Згідно з недавнім дослідженням, на одного місцевого жителя в цій країні припадає 3,6 іноземних відвідувачів – при населенні 8,9 мільйона людей до Австрії щорічно приїжджає 31,9 мільйона іноземних туристів.
Далі в рейтингу йдуть Гонконг та Греція.
Як щодо міст?
Топ-3 найбільш переповнених туристами міст світу сформували виключно тайські міста:
- Пхукет (118,5 туристів на одного місцевого);
- Паттая (98,7 туриста на одного місцевого);
- Крабі (72,2 гостя на одного жителя).
Серед європейських міст Іракліон у Греції став лідером, забезпечивши собі сьоме місце з співвідношенням 22 туристів на одного місцевого жителя. З невеликим відривом йде Родос, ще одне грецьке місто, яке займає дев'яте місце з помітним показником 20,3 гостя на жителя. Тим часом італійська Венеція зайняла восьме місце, похвалившись співвідношенням 21,3 іноземних відвідувачів на одного місцевого жителя.Зауважте: при цьому топ-3 найменш перевантажених туристами міст світу сформували Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Буенос-Айрес (Аргентина) і Пекін (Китай).
Популярний австрійський Гальштат бореться з туристами
Наприкінці серпня жителі Гальштата перекрили в'їзд до селища, протестуючи проти прибуття нових відвідувачів. Місцеві жителі вимагали обмежити кількість мандрівників та заборонити екскурсійні автобуси після 17:00. Щоб краще донести свої вимоги до влади, вони на 15 хвилин заблокували рух транспорту головним тунелем міста.
Гальштат в Австрії / Фото UnSplash
А ще раніше місцеві жителі пробували навмисно зіпсувати туристам улюблену фотозону – пейзаж над озером. Мандрівники приїздили сюди, перш за все, щоб зробити селфі або романтичне фото зі своєю половинкою на березі альпійського озера. Але не всім це вдавалося. Бо кмітливі австрійці придумали загородити фотозону з розкішним краєвидом дерев'яним парканом.
Тепер австрійці настільки втомилися від туристів, що хочуть запровадити систему платного в'їзду. Поки що остаточне рішення про це не ухвалили, але влада задумалась над таким варіантом.