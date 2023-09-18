Австрию признали самой переполненной страной мира

Да, Австрия была признана страной с наибольшим количеством туристов в мире за текущий год. Несмотря на 8,9 миллиона населения, страна ежегодно привлекает 31,9 миллиона иностранных посетителей.

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Согласно недавнему исследованию, на одного местного жителя в этой стране приходится 3,6 иностранных посетителей – при населении 8,9 миллиона человек в Австрию ежегодно приезжает 31,9 миллиона иностранных туристов.