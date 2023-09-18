Австрію визнали найбільш переповненою країною світу

Так, Австрія була визнана країною з найбільшою кількістю туристів у світі за поточний рік. Попри 8,9 мільйона населення, країна щороку приваблює 31,9 мільйона іноземних відвідувачів.

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Згідно з недавнім дослідженням, на одного місцевого жителя в цій країні припадає 3,6 іноземних відвідувачів – при населенні 8,9 мільйона людей до Австрії щорічно приїжджає 31,9 мільйона іноземних туристів.