Яка країна в Європі є найщасливішою: відповідь Євростату
Джерело:Independent
Експерти визначили країну Європи, в якій живуть найщасливіші люди. Євростат опублікував щорічний звіт про "показники якості життя".
Найщасливішою країною Європи стала Австрія. Держава набрала 7,9 бала із 10 можливих у рейтингу Євростату. Експерти проводять такі заміри кожного року. Які ще країни мають щасливих мешканців – читайте далі.
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Індекс щастя у ЄС
Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави – Польща, Фінляндія та Румунія – посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10.
Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.
Найнижчий бал у рейтингу отримала Болгарія із результатом у 5,6 бала. Це єдина країна ЄС, яка набрала менше як 6 балів за загальним індексом задоволеності життям.
Австрійці найбільше задоволені життям / Фото Unsplash
Навіщо потрібен "рейтинг щастя"
Під час складання цього рейтингу Євростат хотів зафіксувати тенденції суб'єктивного добробуту жителів Європи. Експерти зазначили, що громадяни ЄС переважно повністю задоволені своїм життям, якщо мають в середньому 7,1 бала з 10.
Примітно, що на рівень добробуту респондентів впливає не лише матеріальний стан. Важливими є й такі фактори, як фінансова стабільність, рівень освіти та сімейні цінності.
Цікаво відзначити, що деякі країни, які в недалекому минулому асоціювалися з низьким рівнем доходів — такі як Румунія та Польща — опинилися серед країн, де задоволеність життям є найвищою, що свідчить про складність зв'язку між суб'єктивним добробутом та економічним добробутом,
— підкреслили в Євростаті.
За результатами іншого важливого опитування Gallup, статус найщасливішої країни у світі вже 6-й рік поспіль зберігає Фінляндія. Більше про цей рейтинг читайте за посиланням.