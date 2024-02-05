В будущем бортпроводникам будет разрешен пирсинг на лице и небритые ноги, мужчины смогут носить макияж и лакировать ногти. Об этих и других упрощенных требованиях – далее в материале.

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Крупнейшая авиакомпания Швейцарии разрешит бортпроводникам пирсинг и тату

Персоналу кабинного экипажа Swiss разрешат пирсинг на лице, видимые татуировки, за исключением лица, макияж для персонала обоих полов и непрозрачные колготки. Также помада больше не будет обязательной для женщин, а мужчинам разрешат макияж и лак для ногтей.

Женщинам отменят правило выбритых ног и позволят носить обувь на шнуровке вместе с юбкой и галстуки.

Отмечается, что толчком для нововведений стала, среди прочего, статья в швейцарском журнале под названием "Гейша небес - униформа и сексизм". Она поставила под сомнение требования и правила для персонала пассажирских самолетов. Компания согласилась с тем, что некоторые нормы устаревшие.

Авиакомпания Swiss сделает требования к стилю экипажа более "лайтовыми" / Фото Swiss

Правила стиля для персонала смягчали и другие авиакомпании

airBaltic несколько лет назад разрешила татуировки и индивидуальную стрижку;

Lufthansa частично разрешила видимые татуировки и отсутствие лака;

Virgin Atlantic вообще убрала униформу для бортпроводников по полу;

Qantas с 2023 года разрешает сотрудникам-мужчинам носить макияж и длинные волосы;

British Airways разрешила пилотам-мужчинам пользоваться косметикой и носить сумочки.

Стюардесса рассказала, где сидят самые плохие пассажиры

Бортпроводники проявляют недовольство обслуживать определенную часть самолета, и для многих это может стать неожиданностью. Вопреки распространенному мнению, им не нравится ни переполненный эконом-класс, ни роскошный первый класс.

Опытная бортпроводница в своем блоге объяснила, что на самом деле худшие пассажиры чаще всего встречаются в секции премиум-економ. Именно этот сектор не любят обслуживать стюардессы.