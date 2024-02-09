Кондиціонери не рятують: популярну країну "плавить" 40-градусна спека

Температура в Аргентині підвищується до нестерпних +40 градусів. В країні оголошено червоний рівень небезпеки.

Аргентинці масово шукають тінь і намагаються освіжитися у фонтанах через пекельну спеку, яка охопила країну. Вони навіть кажуть, що кондиціонери не допомагають.

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Аргентину "плавить" 40-градусна спека

В Аргентині, країні з населенням близько 45 мільйонів осіб, вирощування сої, кукурудзи та пшениці має важливе економічне значення. Однак, зараз країна бореться з кліматичною ситуацією, що викликає занепокоєння, оскільки температура підіймається до безпрецедентних і нестерпних +40 градусів.

Навіть кондиціонера недостатньо. Тепло поширюється з даху по будинку, там просто неможливо залишатися. Тому найкраще втекти й пошукати таке місце біля річки, щоб добре провести час з сім'єю,

– кажуть місцеві жителі.

За їх словами, "все тане, усередині країни справи йдуть складніше – там пекло, легше біля річки і фонтанів".

Сотні людей збираються біля річок і обливаються водою, щоб впоратися зі спекою, оскільки по всій країні оголошено червоний рівень небезпеки через високі температури.

Аргентину "плавить" 40-градусна спека / Фото Unsplash

Спека посеред зими в Іспанії

25 січня в Іспанії було дуже спекотно. Максимальна зафіксована температура сягнула майже +30°C. І це посеред зими.

Напередодні у багатьох частинах Іспанії температура повітря перевищила +20°C. Але були й особливо спекотні міста. З чим пов'язана аномальна спека посеред зими – читайте за посиланням.

У Норвегії пройшов найсильніший шторм за понад 30 років

Натомість Норвегію охопив шторм "Інгунн", знеструмивши тисячі будинків. Метеорологічний інститут оголосив у країні червоне попередження, найвищий рівень небезпеки для арктичного регіону.

Він вирував у центральній частині Норвегії у середу 31 січня в другій половині дня, а в четвер перейшов на північ країни. Влада попередила жителів про зсуви та лавини, які можуть сколихнути Норвегію після найсильнішого шторму з 1992 року.