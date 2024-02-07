Відкриває золоту лігу данський Орхус. За ним ідуть нідерландський Амстердам та норвезький Берген. Хто ще потрапив до десятки лідерів – далі у матеріалі!

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Переміг затишний порт в Скандинавії

Данське портове місто Орхус визнали містом миру з найщасливішими жителями за підсумками 2023 року. Це друге за величиною місто Данії, розташоване на сході півострова Ютландія приблизно в 187 кілометрів від столиці Копенгагена.

Місто-переможець не стало чимось зовсім несподіваним, адже жителі скандинавських країн практично завжди визнаються найщасливішими,

– йдеться у повідомленні.

Щоб визначити переможця рейтингу Happy City Index 2023, британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала 200 міст світу.

10 найщасливіших міст світу виглядає так:

Орхус (Данія), Амстердам (Нідерланди), Берген (Норвегія), Брисбен (Австралія), Канберра (Австралія), Ескільстуна (Швеція), Женева (Швейцарія), Гельсінкі (Фінляндія), Єнчепінг (Швеція), Лондон, Велика Британія).

Амстердам посів друге місце серед найщасливіших міст світу / Фото Unsplash

Серед іншого враховувалися такі показники, як:

освіта,

інклюзивна політика,

економіка,

мобільність,

захист навколишнього середовища,

доступ до зелених зон,

впровадження інновацій,

природні умови,

схильність до катаклізмів,

і багато іншого, що впливає на відчуття щастя жителями того чи іншого міста.

При цьому міста в рейтингу вирішили умовно поділити на три категорії – золоті міста (1 – 23 місця), срібні (24 – 100) і бронзові (101 – 200).

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