Відкриває золоту лігу данський Орхус. За ним ідуть нідерландський Амстердам та норвезький Берген. Хто ще потрапив до десятки лідерів – далі у матеріалі!
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Переміг затишний порт в Скандинавії
Данське портове місто Орхус визнали містом миру з найщасливішими жителями за підсумками 2023 року. Це друге за величиною місто Данії, розташоване на сході півострова Ютландія приблизно в 187 кілометрів від столиці Копенгагена.
Місто-переможець не стало чимось зовсім несподіваним, адже жителі скандинавських країн практично завжди визнаються найщасливішими,
– йдеться у повідомленні.
Щоб визначити переможця рейтингу Happy City Index 2023, британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала 200 міст світу.
10 найщасливіших міст світу виглядає так:
- Орхус (Данія),
- Амстердам (Нідерланди),
- Берген (Норвегія),
- Брисбен (Австралія),
- Канберра (Австралія),
- Ескільстуна (Швеція),
- Женева (Швейцарія),
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Єнчепінг (Швеція),
- Лондон, Велика Британія).
Амстердам посів друге місце серед найщасливіших міст світу / Фото Unsplash
Серед іншого враховувалися такі показники, як:
- освіта,
- інклюзивна політика,
- економіка,
- мобільність,
- захист навколишнього середовища,
- доступ до зелених зон,
- впровадження інновацій,
- природні умови,
- схильність до катаклізмів,
- і багато іншого, що впливає на відчуття щастя жителями того чи іншого міста.
При цьому міста в рейтингу вирішили умовно поділити на три категорії – золоті міста (1 – 23 місця), срібні (24 – 100) і бронзові (101 – 200).
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