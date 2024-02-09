Аргентинцы массово ищут тень и пытаются освежиться в фонтанах из-за адской жары, которая охватила страну. Они даже говорят, что кондиционеры не помогают.

Читайте также Названы 10 самых счастливых городов мира: кто лидер в рейтинге

Аргентину "плавит" 40-градусная жара

В Аргентине, стране с населением около 45 миллионов человек, выращивание сои, кукурузы и пшеницы имеет важное экономическое значение. Однако, сейчас страна борется с климатической ситуацией, что вызывает беспокойство, поскольку температура поднимается до беспрецедентных и невыносимых +40 градусов.

Даже кондиционера недостаточно. Тепло распространяется с крыши по дому, там просто невозможно оставаться. Поэтому лучше всего сбежать и поискать такое место возле реки, чтобы хорошо провести время с семьей,

– говорят местные жители.

По их словам, "все тает, внутри страны дела идут сложнее – там ад, легче возле реки и фонтанов".

Сотни людей собираются возле рек и обливаются водой, чтобы справиться с жарой, поскольку по всей стране объявлен красный уровень опасности из-за высоких температур.

Аргентину "плавит" 40-градусная жара / Фото Unsplash

Жара посреди зимы в Испании

25 января в Испании было очень жарко. Максимальная зафиксированная температура достигла почти +30°C. И это посреди зимы.

Накануне во многих частях Испании температура воздуха превысила +20°C. Но были и особенно жаркие города. С чем связана аномальная жара посреди зимы – читайте по ссылке.

В Норвегии прошел сильнейший шторм за более чем 30 лет

В то же время Норвегию охватил шторм "Ингунн", обесточив тысячи домов. Метеорологический институт объявил в стране красное предупреждение, самый высокий уровень опасности для арктического региона.

Он бушевал в центральной части Норвегии в среду 31 января во второй половине дня, а в четверг перешел на север страны. Власти предупредили жителей об оползнях и лавинах, которые могут всколыхнуть Норвегию после сильнейшего шторма с 1992 года.