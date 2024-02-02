Шторм вирував у центральній частині Норвегії у середу 31 січня в другій половині дня, а в четвер перейшов на північ країни. Влада попередила жителів про зсуви та лавини, які можуть сколихнути Норвегію після найсильнішого шторму з 1992 року.

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У Норвегії вирує найпотужніший за останні 30 років шторм

Шторм, який норвезькі метеорологи назвали "Інгунн", подекуди приносив пориви до 180 кілометрів за годину. Сильний вітер, дощ і сніг зривали дахи, призвели до скасування рейсів і залишили тисячі людей без світла.

Райони міст були затоплені, а оператори поромів призупинили курсування. Надходили окремі повідомлення про закриті школи, дороги, тунелі та мости.

Шторм "Інгунн" охопив Норвегію / Фото Per-Inge Johnsen / NTB Scanpix via AP

У північній частині Норвегії дороги досі можуть бути закриті на короткий термін. Близько 200 пасажирів були змушені ночувати в аеропорту "Тромсе", оскільки рейси тимчасово припинили через шторм.

Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що на півночі Норвегії й надалі дме сильний вітер, а в південній частині країни очікуються зливи протягом 24 годин.

Шторм у Норвегії, вид з космосу / Фото з фейсбуку Yr

Зверніть увагу: шторм пройшов над тією ж територією, що й новорічний ураган 1992 року, один із найсильніших штормів в історії Норвегії.

Влада Норвегії опублікувала попередження про найвищий рівень лавинної небезпеки для більшої частини південної та центральної Норвегії на найближчі дні.

Ось що відбувається в Норвегії: дивіться відео

Поліція південно-східної частини Норвегії повідомила про кілька аварій, зокрема шкільний автобус з'їхав з дороги через крижану поверхню. На щастя, ніхто не постраждав.

Також речник поліції в регіоні Тронделаг Бйорнар Гаасвік повідомив, що протягом першої ночі шторму агентство громадської безпеки отримало від 40 до 50 повідомлень від людей, які постраждали від шторму.

Зауважимо, в сусідніх Швеції та Данії у вихідні також очікуються сильні вітри та дощі.