Острови почуваються загарбаними: на тлі нової заборони в Іспанії жорстко звернулися до туристів

В Іспанії тривають масштабні протести проти туристів. Місцевих жителів обурив новий факт, який отримав широкий розголос: понад 2 мільйони мандрівників у 2023 році зупинялися у нелегальних орендованих помешканнях. Вони не платили екоподаток.

Тепер місцева влада ухвалила рішення про їхнє закриття. Власники мають останній шанс зареєструвати своє помешкання й сплатити туристичний податок. Загалом це правило поширюється на території Балеарських островів. Тим часом на Майорці вирішили піти далі й заборонити короткострокову оренду помешкання в житлових зонах.

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До туристів жорстко звернулися

На тлі фактів, які відкрилися, місцеві мешканці продовжують свої антитуристичні протести. Люди зауважують: життя на Балеарських островах відчувається так, наче їх не відвідують, а загарбали.



В Іспанії тривають антитуристичні протести / Unsplash

Дуже гостро обговорюють питання помешкання. Іспанці зауважують: через туристів ціни на оренду настільки зросли, що для них вже не залишилося бюджетних оптимальних варіантів. Люди буквально опиняються на вулиці. Тим часом туриcти прибувають наче у рай та спустошують його.

Ми – не ваш парк розваг,

– мовиться у повідомленні.

Протестувальники вимагають: