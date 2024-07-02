Теперь местные власти приняли решение об их закрытии. Владельцы имеют последний шанс зарегистрировать свое жилье и оплатить туристический налог. В целом это правило распространяется на территории Балеарских островов. Между тем на Майорке решили пойти дальше и запретить краткосрочную аренду жилья в жилых зонах.
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К туристам жестко обратились
На фоне фактов, которые открылись, местные жители продолжают свои антитуристические протесты. Люди отмечают: жизнь на Балеарских островах ощущается так, как будто их не посещают, а захватили.
В Испании продолжаются антитуристические протесты / Unsplash
Очень остро обсуждают вопрос жилья. Испанцы отмечают: из-за туристов цены на аренду настолько выросли, что для них уже не осталось бюджетных оптимальных вариантов. Люди буквально оказываются на улице. Между тем туристы прибывают как в рай и опустошают его.
Мы – не ваш парк развлечений,
– говорится в сообщении.
Протестующие требуют:
- доступа к достойному жилью;
- прекращения спекуляций имуществом;
- улучшения общественных услуг;
- вакансий с достойной оплатой;
- сохранения природных территорий;
- уважение к местной культуре и языку.