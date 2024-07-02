Теперь местные власти приняли решение об их закрытии. Владельцы имеют последний шанс зарегистрировать свое жилье и оплатить туристический налог. В целом это правило распространяется на территории Балеарских островов. Между тем на Майорке решили пойти дальше и запретить краткосрочную аренду жилья в жилых зонах.

Обратите внимание Путешествие в Италию, Грецию, Испанию: к туристам обратились со срочным предупреждением

К туристам жестко обратились

На фоне фактов, которые открылись, местные жители продолжают свои антитуристические протесты. Люди отмечают: жизнь на Балеарских островах ощущается так, как будто их не посещают, а захватили.



В Испании продолжаются антитуристические протесты / Unsplash

Очень остро обсуждают вопрос жилья. Испанцы отмечают: из-за туристов цены на аренду настолько выросли, что для них уже не осталось бюджетных оптимальных вариантов. Люди буквально оказываются на улице. Между тем туристы прибывают как в рай и опустошают его.

Мы – не ваш парк развлечений,

– говорится в сообщении.

Протестующие требуют: