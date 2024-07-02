Тепер місцева влада ухвалила рішення про їхнє закриття. Власники мають останній шанс зареєструвати своє помешкання й сплатити туристичний податок. Загалом це правило поширюється на території Балеарських островів. Тим часом на Майорці вирішили піти далі й заборонити короткострокову оренду помешкання в житлових зонах.
Зверніть увагу Мандрівка в Італію, Грецію, Іспанію: до туристів звернулися з терміновим попередженням
До туристів жорстко звернулися
На тлі фактів, які відкрилися, місцеві мешканці продовжують свої антитуристичні протести. Люди зауважують: життя на Балеарських островах відчувається так, наче їх не відвідують, а загарбали.
В Іспанії тривають антитуристичні протести / Unsplash
Дуже гостро обговорюють питання помешкання. Іспанці зауважують: через туристів ціни на оренду настільки зросли, що для них вже не залишилося бюджетних оптимальних варіантів. Люди буквально опиняються на вулиці. Тим часом туриcти прибувають наче у рай та спустошують його.
Ми – не ваш парк розваг,
– мовиться у повідомленні.
Протестувальники вимагають:
- доступу до гідного житла;
- припинення спекуляцій майном;
- покращення громадських послуг;
- вакансій з гідною оплатою;
- збереження природних територій;
- повагу до місцевої культури та мови.