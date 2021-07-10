Річ у тому, що за звучанням ці слова дуже нагадують українські. Тому їх інтуїтивно хочеться перекласти так, як чується. Однак, вони мають геть інше значення. False friends – так назвала цю добірку викладачка.

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Слова, при перекладі яких легко помилитися

  • a magazine – журнал; a shop – магазин;
  • a list – список; а a letter – лист;
  • repetition – повторення; a rehearsal – репетиція;
  • preservatives – консерванти; condoms – презервативи;
  • an insult – образа; a stroke – інсульт;
  • data – дані ; a date – дата, побачення, а ще – фінік.

Добірка false friends від Анни Величко: дивіться відео