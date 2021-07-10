Річ у тому, що за звучанням ці слова дуже нагадують українські. Тому їх інтуїтивно хочеться перекласти так, як чується. Однак, вони мають геть інше значення. False friends – так назвала цю добірку викладачка.

Дізнавайтеся також Як захиститися від інтернет-шахраїв: рекомендації від засновника фінансового сервісу

Слова, при перекладі яких легко помилитися

a magazine – журнал; a shop – магазин;

– журнал; a shop – магазин; a list – список; а a letter – лист;

– список; а a letter – лист; repetition – повторення; a rehearsal – репетиція;

– повторення; a rehearsal – репетиція; preservatives – консерванти; condoms – презервативи;

– консерванти; condoms – презервативи; an insult – образа; a stroke – інсульт;

– образа; a stroke – інсульт; data – дані ; a date – дата, побачення, а ще – фінік.

Добірка false friends від Анни Величко: дивіться відео