Дело в том, что по звучанию эти слова очень напоминают украинские. Поэтому их интуитивно хочется перевести так, как слышится. Однако, они имеют совсем другое значение. False friends – так назвала эту подборку преподавательница.
Узнавайте также Как защититься от интернет-мошенников: рекомендации от основателя финансового сервиса
Слова, при переводе которых легко ошибиться
- a magazine – журнал; a shop – магазин;
- a list – список; а a letter – письмо;
- repetition – повторение; a rehearsal – репетиция;
- консерванты – консерванты; презервативы – презервативы;
- an insult – оскорбление; a stroke – инсульт
- data – данные; a date – дата, свидание, а еще – финик.
Подборка false friends от Анны Величко: смотрите видео