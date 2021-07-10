Дело в том, что по звучанию эти слова очень напоминают украинские. Поэтому их интуитивно хочется перевести так, как слышится. Однако, они имеют совсем другое значение. False friends так назвала эту подборку преподавательница.

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Слова, при переводе которых легко ошибиться

  • a magazine журнал; a shop магазин;
  • a list список; а a letter письмо;
  • repetition повторение; a rehearsal репетиция;
  • консерванты консерванты; презервативы презервативы;
  • an insult оскорбление; a stroke инсульт
  • data данные; a date дата, свидание, а еще финик.

Подборка false friends от Анны Величко: смотрите видео