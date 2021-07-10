Дело в том, что по звучанию эти слова очень напоминают украинские. Поэтому их интуитивно хочется перевести так, как слышится. Однако, они имеют совсем другое значение. False friends – так назвала эту подборку преподавательница.

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Слова, при переводе которых легко ошибиться

a magazine – журнал; a shop – магазин;

– – a list – список; а a letter – письмо;

– – repetition – повторение; a rehearsal – репетиция;

– – консерванты – консерванты; презервативы – презервативы;

– – an insult – оскорбление; a stroke – инсульт

– – data – данные; a date – дата, свидание, а еще – финик.