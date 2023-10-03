Популярне місто в Європі вводить найвищий податок для туристів

Амстердам підвищить туристичний податок. Тепер у столиці Нідерландів він буде найвищим в усій Європі.

Амстердам з 2024 року підвищує податок для туристів. За ніч у місті братимуть додатково по 12,5% від вартості готельного номера.

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Податок за ночівлю

Таким чином туристичний збір в Амстердамі стане найбільшим у Євросоюзі та четвертим за величиною в усьому світі.

Міська влада планує підвищити податок на нічліг до 12,5% від вартості готелю: якщо номер коштує 100 євро за ніч, з податком вийде 112,5 євро.

Підвищення не омине і пасажирів круїзних лайнерів. Зараз вони платять по 8 євро з однієї людини, а наступного року доведеться віддавати по 11 євро.

Фінансова директорка міста Хестер ван Бюрен повідомила, що виручені гроші планують направити на оплату послуг місцевим жителям, але зовсім не для того, щоб відлякувати туристів.

Звісно, було б добре, якби високий податок допомагав проти надмірного туризму, але тоді й грошей було б менше,

– підсумувала вона.

Також, за словами Хестер ван Бюрен, місцева влада розмірковує над тим, щоб запровадити податок для одноденних туристів. Нагадаємо, таку ж схему запроваджують у Венеції. У Амстердамі чудово розуміють, що "‎мандрівники одного дня" продовжать відвідувати місто. Тому ніхто не планує ставити турнікети і не давати можливості потрапити до європейської столиці. Але подумають про окремий міський податок для тих, хто не буде залишатися на ніч.

Наступного року столиця Нідерландів очікує отримати від підвищених туристичних зборів близько 65 мільйонів євро.

Місто бореться з надмірним туризмом

Столиця Нідерландів є одним із найбільш популярних туристичних напрямків у світі. В останні роки Амстердам потерпає від надмірного туризму і зухвалої поведінки мандрівників з усього світу.

Цього літа влада заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста. Влада Амстердама має надію, що після заборони великих туристичних суден потік відвідувачів нормалізується. Місто схвильоване також через значну шкоду для довкілля, яку несуть гігантські лайнери.

Амстердам заслужив репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто подорожують сюди, аби легально покурити марихуану і побувати в секс-кварталах. Однак їхня зухвала поведінка обурює місцевих, тому нідерландці вирішили боротися з надмірним туризмом. Для цього у столиці Нідерландів ввели ще одну історичну заборону – з травня не дозволено курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.