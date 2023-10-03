Амстердам с 2024 года увеличивает налог для туристов. За ночь в городе будут дополнительно брать по 12,5% от стоимости гостиничного номера.

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Налог за ночлег

Таким образом, туристический сбор в Амстердаме станет самым большим в Евросоюзе и четвертым по величине во всем мире.

Городские власти планируют повысить налог на ночлег до 12,5% от стоимости гостиницы: если номер стоит 100 евро за ночь, с налогом выйдет 112,5 евро.

Повышение коснется и пассажиров круизных лайнеров. Сейчас они платят по 8 евро с одного человека, а в следующем году придется отдавать по 11 евро.

Финансовый директор города Хестер ван Бюрен сообщила, что вырученные деньги планируют направить на оплату услуг местным жителям, а вовсе не для того, чтобы отпугнуть туристов.

Конечно, было бы хорошо, если бы высокий налог помогал против чрезмерного туризма, но тогда и денег было бы меньше,

– подытожила она.

Также, по словам Хестер ван Бюрен, местные власти размышляют над тем, чтобы ввести налог для однодневных туристов. Напомним, такую же схему вводят в Венеции. В Амстердаме прекрасно понимают, что "путешественники одного дня" продолжат посещать город. Поэтому никто не планирует ставить турникеты и не давать возможности попасть в европейскую столицу. Но подумают об отдельном городском налоге для тех, кто не будет оставаться на ночь.

В следующем году столица Нидерландов ожидает получить от повышенных туристических сборов около 65 миллионов евро.

Город борется с чрезмерным туризмом

Столица Нидерландов является одним из самых популярных туристических направлений в мире. В последние годы Амстердам страдает от чрезмерного туризма и дерзкого поведения путешественников со всего мира.

Этим летом власть запретила круизным лайнерам заходить в центр города. Власти Амстердама надеются, что после запрета крупных туристических судов поток посетителей нормализуется. Город взволнован также из-за значительного вреда для окружающей среды, который несут гигантские лайнеры.

Амстердам заслужил репутацию наиболее либерального города Европы. Туристы часто путешествуют сюда, чтобы легально покурить марихуану и побывать в секс-кварталах. Однако их дерзкое поведение возмущает местных, поэтому нидерландцы решили бороться с чрезмерным туризмом. Для этого в столице Нидерландов ввели еще один исторический запрет – с мая не разрешено курить марихуану в Квартале красных фонарей.