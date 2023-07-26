Туристичний магніт: Амстердам визнали найкращою столицею Європи для подорожей
Джерело:visaguide.world
Туристи обожнюють Амстердам. Столиця Нідерландів настільки популярна серед мандрівників з усього світу, що страждає через надмірний туризм. Але від цього гості міста не перестають його любити.
Платформа для мандрівників VisaGuide.World опитала 1 200 туристів із 35 країн світу. Вони мали назвати найкращу столицю Європи для подорожей у 2023 році. Беззаперечний фаворит – Амстердам.
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Найкраща європейська столиця
Рейтинг складали, оцінюючи кілька дуже важливих туристичних аспектів: безпеку, доброзичливість місцевих, ціни та рівень спілкування англійською мовою. Амстердам отримав лідерство, коли порівняли всі ці ознаки.
Нідерландське місто на каналах відоме численними пам'ятками та своїм "духом свободи". Амстердамці вважаються одними із найгостинніших містян в Європі й вони чудово володіють англійською мовою.
Амстердаму бракує повітря через туристів
Але така популярність столиці Нідерландів має й іншу сторону медалі. Амстердам дуже страждає через надмірний туризм, адже щороку його відвідують понад 20 мільйонів гостей. Тому влада останнім часом ухвалила низку революційних рішень.
Із останнього: заборонили круїзним лайнерам заходити в міський порт. Так прагнуть боротися з овертуризмом та зменшити шкідливий вплив на довкілля. Влада Амстердама сподівається, що після заборони туристичних суден потік відвідувачів нормалізується. До того ж гігантські круїзні лайнери не зможуть проходити через міст, який планують побудувати між історичним центром та районом Норд.
Вечірні канали Амстердама / Фото Pixabay
Раніше чиновники також заборонили туристичні автобуси в центрі міста. Тому з січня 2024 року екскурсії Амстердамом – тільки пішки або на велосипеді.
Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто їдуть сюди, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка часто обурює місцевих. Тому влада Амстердама ввела ще одну історичну заборону – з травня заборонили курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.
Які європейські столиці варто відвідати: повний рейтинг
- Амстердам (Нідерланди);
- Рим (Італія);
- Загреб (Хорватія);
- Лондон (Велика Британія);
- Лісабон (Португалія);
- Мадрид (Іспанія);
- Прага (Чехія);
- Париж (Франція);
- Берлін (Німеччина);
- Відень (Австрія).