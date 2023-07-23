Як не дивно, але деякі чудові місця на узбережжі Європи досі залишаються недооціненими. Де шукати розкішні "‎мальдівські" пейзажі на континенті – далі в матеріалі.

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Албанська Рів'єра

Ми вже розповідали вам про "‎Мальдіви Італії" – пляж Maldive del Salento. Це улюблене місце італійців на узбережжі Іонічного моря із білосніжним піском та кришталево чистою водою.

Але є ще кілька європейських локацій, які варті вашої уваги. Неподалік від грецького острова Корфу розкинулась Албанська Рів'єра – справжній балканський скарб для любителів естетичного і недорогого відпочинку. Але не все одразу: спершу потрібно дістатися до привабливого курорту.

Пляжі Албанії вражають прозорою водою та чарівною природою. Але туристи часто розчаровуються, коли прибувають в столицю – Тирану. Після перельоту мандрівники часто відвідують найближчий курорт – Дуррес, який зовсім не схожий на "‎мальдівську" красу з фотографій Албанії в інстаграмі. Але тут потрібно набратися терпіння і прямувати на південь країни.

Найкращий спосіб пересуватися Албанією – орендувати авто. Муніципальні автобуси тут ходять без нормального розкладу, а потяги між містами взагалі не курсують. Вам потрібно спершу дістатися з Тирани до Саранди, це займе десь 4 години. А потім проїхати ще 14 кілометрів від Саранди до селища Ксаміл.

Балканські Мальдіви

Ксаміл – прибережне село, яке не так давно зробило ставку на туризм. Це доступне, сонячне і тихе місце, про яке не здогадуються більшість європейських мандрівників. Ксаміл часто порівнюють з Мальдівами через його білий пісок на пляжах та лазурову водичку. Пейзажі тут дійсно захоплюють. Ви не знайдете в Ксамілі п'ятизіркових готелів, бутиків та популярних нічних клубів. Але зможете сповна насолодитись природою та пляжною ідилією.

Ксаміл – Балканські Мальдіви / Фото Unsplash

Інша пляжна зона в Південній Албанії – Pema e Thatë – також нарощує популярність. Тут є чудові пляжні клуби з лежаками та гамаками, які можна орендувати за 10 євро на весь день. У тіктоку вже ширяться вірусні відео з цієї локації.

Пляж Pema e Thatë в Албанії: дивіться тікток

Ціни на півдні Албанії

Туристів у Ксамілі приймають у кількох популярних готелях з демократичними цінами, а також, в апартаментах Airbnb. Найдорожчі готелі Livia або Piramida беруть від 70 до 120 євро за ніч. Є чимало приватних вілл на березі моря та апартаментів від 50 до 70 євро. Решта варіантів – ще доступніші.

Щоденні витрати також вас порадують. Місцеве пиво тут коштує близько 1 євро, а обід в недорогому закладі обійдеться у 7 – 10 євро.

Відвідання стародавніх греко-римських руїн Бутрінті коштуватиме до 10 євро. Тут ви побачите театр давньоримської епохи та споруди еллінського періоду, які непогано збереглися.

Археологічний парк Бутрінті / Фото Pixabay

Чому так дешево

На відміну від Греції, Італії чи інших великих середземноморських держав, Албанія не входить ні до ЄС, ні до єврозони, тому туристична сфера тут менш розвинена. Але це має свої плюси. Знецінений албанський лек найближчими роками залишиться в обігу, зберігаючи в Албанії доступні ціни. На відміну від Хорватії, яка нещодавно ввела євро, тому ціни на відпочинок сильно підскочили.

Також в найближчі роки у південній частині Албанії не з'явиться ще один аеропорт. Тому такі туристичні перлини, як Ксаміл, ще довго будуть захищені від натовпу мандрівників.