Alyona Alyona виступить в Польщі: потрапити на захід зможуть лише вакциновані

У Варшаві незабаром розпочнеться фестиваль Ephemera. Програма події містить музичні, театральні та інші заходи, які пов'язані з образотворчим мистецтвом. Серед спеціальних гостей фестивалю – відома українська реперка Alyona Alyona.

Фестиваль пройде у польській столиці з 26 по 29 серпня. Виступ Alyona Alyona запланований на 27 серпня, у п'ятницю.

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Що відомо про фестиваль

Заходи пройдуть в різних точках на мапі міста, об'єднуючи художників, заклади та місця, важливі для місцевого культурного життя.

В рамках фестивалю 27 серпня виступлять всесвітньовідомі запрошені зірки. Крім Alyona Alyona, у цей день публіку розважатимуть американська реп-зірка BbyMutha і 1988 – продюсер зі Щеціна, співзасновник лейблу Latarnia.

Повний список запрошених артистів виглядає так:

1988;

Aleksandra Słyż;

Alyona Alyona;

Andrzej Nowak;

Avtomat;

Aya;

BbyMutha;

CCL;

David Oreilly;

Dis Fig;

Doghead B2BSurigery;

Earthhachine ATX;

Fellica Octo Octa;

Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;

Resina;

Siksa;

Sophie Birch feat Antonina Nowacka;

TSVI;

We Will Fail;

Young Majli;

Zamilska;

Zuzanna Bartoszek.

Ознайомитися з детальною програмою фестивалю та купити квитки можна на сайті фестивалю.

Квитки на виступ Alyona Alyona продаються по 60 злотих (близько 420 гривень).

Важливо: всі заходи фестивалю, зокрема виступ української реперки,. Організатори зазначають, що людина, яка має намір відвідати фестиваль, в день події повинна бути повністю вакцинована двома дозами препаратів: Pfizer, Astra Zeneca, Moderna або однією Johnson & Johnson. Купуючи квиток, людина автоматично погоджуєтесь на те, щоб дані про її здоров'я перевірили.