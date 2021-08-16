Фестиваль пройде у польській столиці з 26 по 29 серпня. Виступ Alyona Alyona запланований на 27 серпня, у п'ятницю.
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Що відомо про фестиваль
Заходи пройдуть в різних точках на мапі міста, об'єднуючи художників, заклади та місця, важливі для місцевого культурного життя.
В рамках фестивалю 27 серпня виступлять всесвітньовідомі запрошені зірки. Крім Alyona Alyona, у цей день публіку розважатимуть американська реп-зірка BbyMutha і 1988 – продюсер зі Щеціна, співзасновник лейблу Latarnia.
Повний список запрошених артистів виглядає так:
- 1988;
- Aleksandra Słyż;
- Alyona Alyona;
- Andrzej Nowak;
- Avtomat;
- Aya;
- BbyMutha;
- CCL;
- David Oreilly;
- Dis Fig;
- Doghead B2BSurigery;
- Earthhachine ATX;
- Fellica Octo Octa;
- Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;
- Resina;
- Siksa;
- Sophie Birch feat Antonina Nowacka;
- TSVI;
- We Will Fail;
- Young Majli;
- Zamilska;
- Zuzanna Bartoszek.
Ознайомитися з детальною програмою фестивалю та купити квитки можна на сайті фестивалю.
Квитки на виступ Alyona Alyona продаються по 60 злотих (близько 420 гривень).