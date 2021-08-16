Фестиваль пройде у польській столиці з 26 по 29 серпня. Виступ Alyona Alyona запланований на 27 серпня, у п'ятницю.

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Що відомо про фестиваль

Заходи пройдуть в різних точках на мапі міста, об'єднуючи художників, заклади та місця, важливі для місцевого культурного життя.

В рамках фестивалю 27 серпня виступлять всесвітньовідомі запрошені зірки. Крім Alyona Alyona, у цей день публіку розважатимуть американська реп-зірка BbyMutha і 1988 – продюсер зі Щеціна, співзасновник лейблу Latarnia.

Повний список запрошених артистів виглядає так:

  • 1988;
  • Aleksandra Słyż;
  • Alyona Alyona;
  • Andrzej Nowak;
  • Avtomat;
  • Aya;
  • BbyMutha;
  • CCL;
  • David Oreilly;
  • Dis Fig;
  • Doghead B2BSurigery;
  • Earthhachine ATX;
  • Fellica Octo Octa;
  • Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;
  • Resina;
  • Siksa;
  • Sophie Birch feat Antonina Nowacka;
  • TSVI;
  • We Will Fail;
  • Young Majli;
  • Zamilska;
  • Zuzanna Bartoszek.

Ознайомитися з детальною програмою фестивалю та купити квитки можна на сайті фестивалю.

Квитки на виступ Alyona Alyona продаються по 60 злотих (близько 420 гривень).