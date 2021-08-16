Фестиваль пройдет в польской столице с 26 по 29 августа. Выступление Alyona Alyona запланировано на 27 августа, в пятницу.

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Что известно о фестивале

Мероприятия пройдут в разных точках на карте города, объединяя художников, учреждения и места, важные для местной культурной жизни.

В рамках фестиваля 27 августа выступят всемирно известные приглашенные звезды. Кроме Alyona Alyona, в этот день публику будут развлекать американская рэп-звезда BbyMutha и 1988 –продюсер из Щецина, соучредитель лейбла Latarnia.

Полный список приглашенных артистов выглядит так:

  • 1988;
  • Aleksandra Słyż;
  • Alyona Alyona;
  • Andrzej Nowak;
  • Avtomat;
  • Aya;
  • BbyMutha;
  • CCL;
  • David Oreilly;
  • Dis Fig;
  • Doghead B2BSurigery;
  • Earthhachine ATX;
  • Fellica Octo Octa;
  • Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;
  • Resina;
  • Siksa;
  • Sophie Birch feat Antonina Nowacka;
  • TSVI;
  • We Will Fail;
  • Young Majli;
  • Zamilska;
  • Zuzanna Bartoszek.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля и купить билеты можно на сайте фестиваля.

Билеты на выступление Alyona Alyona продаются по 60 злотых (около 420 гривен).