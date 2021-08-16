Фестиваль пройдет в польской столице с 26 по 29 августа. Выступление Alyona Alyona запланировано на 27 августа, в пятницу.

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Что известно о фестивале

Мероприятия пройдут в разных точках на карте города, объединяя художников, учреждения и места, важные для местной культурной жизни.

В рамках фестиваля 27 августа выступят всемирно известные приглашенные звезды. Кроме Alyona Alyona, в этот день публику будут развлекать американская рэп-звезда BbyMutha и 1988 –продюсер из Щецина, соучредитель лейбла Latarnia.

Полный список приглашенных артистов выглядит так:

1988;

Aleksandra Słyż;

Alyona Alyona;

Andrzej Nowak;

Avtomat;

Aya;

BbyMutha;

CCL;

David Oreilly;

Dis Fig;

Doghead B2BSurigery;

Earthhachine ATX;

Fellica Octo Octa;

Perila Rafal Dominik feat Lutto Lento;

Resina;

Siksa;

Sophie Birch feat Antonina Nowacka;

TSVI;

We Will Fail;

Young Majli;

Zamilska;

Zuzanna Bartoszek.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля и купить билеты можно на сайте фестиваля.

Билеты на выступление Alyona Alyona продаются по 60 злотых (около 420 гривен).