Перевізник Leo Express дарує 50% знижки на другий квиток: умови акції

13 січня 2023, 09:15
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Джерело:

Leo Express

Чеська компанія Leo Express, яка виконує автобусні та залізничні рейси Європою пропонує квитки за привабливою ціною. Знижки діють і на маршрути з України.

Так, чеський перевізник виконує рейси з Ужгорода та Мукачево до Кошице у Словаччині. Своєю чергою, пасажири можуть у Кошице здійснити пересадку на інші потяги чи автобуси до Європи. Також доступні рейси в Польщі, Словаччині, Чехії та Австрії!

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Зауважте! Leo Express дає знижку 50% на другий квиток в бронюванні. Акція також поширюється на рейси з міст України.

Карта маршрутів Leo Express

Рейси Leo Express на карті / Фото скріншот з сайту leoexpress

Умови акції від Leo Express

  • акція діє та поширюється на рейси до 15 січня 2023 року;
  • промокод діє на рейси до 30 березня 2023 року;
  • для отримання знижки скористайтеся кодом LOVELEO у замовленні в розділі "Кошик", перед оплатою за квиток;
  • знижка 50% діє на кожен другий квиток з усіх тарифів у класі Economy при купівлі парної кількості квитків на один маршрут;
  • квитки можна скасувати тільки у повному обсязі (2 пасажири 1+50% знижка) і мінімум як за 24 години до виїзду;
  • знижка поширюється на всі комерційні залізничні та автобусні сполучення Leo Express;
  • знижка не поширюється на групові квитки;
  • акція діє лише для онлайн-покупок на сайті, у мобільному додатку, у касах Leo Express та у комісійних продавців.

Автор: Назарій Сорока