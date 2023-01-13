Так, чешский перевозчик выполняет рейсы из Ужгорода и Мукачево в Кошице в Словакии. В свою очередь, пассажиры могут в Кошице осуществить пересадку на другие поезда или автобусы в Европу. Также доступны рейсы в Польше, Словакии, Чехии и Австрии!

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Рейсы Leo Express на карте / Фото скриншот с сайта leoexpress

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