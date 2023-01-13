Так, чеський перевізник виконує рейси з Ужгорода та Мукачево до Кошице у Словаччині. Своєю чергою, пасажири можуть у Кошице здійснити пересадку на інші потяги чи автобуси до Європи. Також доступні рейси в Польщі, Словаччині, Чехії та Австрії!
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Карта маршрутів Leo Express
Рейси Leo Express на карті / Фото скріншот з сайту leoexpress
Умови акції від Leo Express
- акція діє та поширюється на рейси до 15 січня 2023 року;
- промокод діє на рейси до 30 березня 2023 року;
- для отримання знижки скористайтеся кодом LOVELEO у замовленні в розділі "Кошик", перед оплатою за квиток;
- знижка 50% діє на кожен другий квиток з усіх тарифів у класі Economy при купівлі парної кількості квитків на один маршрут;
- квитки можна скасувати тільки у повному обсязі (2 пасажири 1+50% знижка) і мінімум як за 24 години до виїзду;
- знижка поширюється на всі комерційні залізничні та автобусні сполучення Leo Express;
- знижка не поширюється на групові квитки;
- акція діє лише для онлайн-покупок на сайті, у мобільному додатку, у касах Leo Express та у комісійних продавців.