Так, чеський перевізник виконує рейси з Ужгорода та Мукачево до Кошице у Словаччині. Своєю чергою, пасажири можуть у Кошице здійснити пересадку на інші потяги чи автобуси до Європи. Також доступні рейси в Польщі, Словаччині, Чехії та Австрії!

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Рейси Leo Express на карті / Фото скріншот з сайту leoexpress

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