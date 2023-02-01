airBaltic анонсувала акцію до Дня Валентина

З нагоди цього свята авіаперевізник анонсував великий розпродаж авіаквитків. Дешеві квитки будуть доступні до 14 лютого включно.

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У розпродажі беруть участь рейси з 20 лютого до 29 жовтня. Знижки пропонують на всі напрямки.

Приклади дешевих бронювань із Риги:

Берлін – 29 євро;

Лондон – 29 євро;

Відень – 29 євро;

Дублін – 39 євро;

Прага – 39 євро;

Берген – 45 євро;

Мілан – 49 євро;

Венеція – 59 євро;

Париж – 59 євро;

Рим – 79 євро.

Більше напрямків дивіться на офіційній сторінці розпродажу на сайті airbaltic.com. Там і можна придбати акційні квитки, або на агрегаторах типу kiwi.com та tickets.ua.



airBaltic анонсувала акцію до Дня Валентина / Фото airBaltic

Зауважимо, найдешевші авіаквитки продаються у тарифі Economy, який передбачає можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55х40х20 сантиметрів та 30х40х10 сантиметрів відповідно, загальною масою не більше 8 кілограмів за обидві одиниці. За багаж доведеться заплатити – від 19 євро за одну одиницю вагою до 20 кілограмів.

Зверніть увагу! В очікуванні Дня закоханих були визначені найромантичніші столиці Європи. Перше місце в рейтингу посів португальський Лісабон. Перелік склала європейська група чартерних яхт Catamaran Charter Croatia.