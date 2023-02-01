airBaltic анонсувала акцію до Дня Валентина
З нагоди цього свята авіаперевізник анонсував великий розпродаж авіаквитків. Дешеві квитки будуть доступні до 14 лютого включно.
Читайте також Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки
У розпродажі беруть участь рейси з 20 лютого до 29 жовтня. Знижки пропонують на всі напрямки.
Приклади дешевих бронювань із Риги:
- Берлін – 29 євро;
- Лондон – 29 євро;
- Відень – 29 євро;
- Дублін – 39 євро;
- Прага – 39 євро;
- Берген – 45 євро;
- Мілан – 49 євро;
- Венеція – 59 євро;
- Париж – 59 євро;
- Рим – 79 євро.
Більше напрямків дивіться на офіційній сторінці розпродажу на сайті airbaltic.com. Там і можна придбати акційні квитки, або на агрегаторах типу kiwi.com та tickets.ua.
airBaltic анонсувала акцію до Дня Валентина / Фото airBaltic
Зауважимо, найдешевші авіаквитки продаються у тарифі Economy, який передбачає можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55х40х20 сантиметрів та 30х40х10 сантиметрів відповідно, загальною масою не більше 8 кілограмів за обидві одиниці. За багаж доведеться заплатити – від 19 євро за одну одиницю вагою до 20 кілограмів.