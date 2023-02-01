airBaltic анонсировала акцию ко Дню Валентина
По случаю этого праздника авиаперевозчик анонсировал большую распродажу авиабилетов. Дешевые билеты будут доступны до 14 февраля включительно.
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В распродаже принимают участие рейсы с 20 февраля по 29 октября. Скидки предлагают по всем направлениям.
Примеры дешевых бронирований из Риги:
- Берлин – 29 евро;
- Лондон – 29 евро;
- Вена – 29 евро;
- Дублин – 39 евро;
- Прага – 39 евро;
- Берген – 45 евро;
- Милан – 49 евро;
- Венеция – 59 евро;
- Париж – 59 евро;
- Рим – 79 евро.
Больше направлений смотрите на официальной странице распродажи на сайте airbaltic.com. Там и можно приобрести акционные билеты или на агрегаторах типа kiwi.com и tickets.ua.
airBaltic анонсировала акцию ко Дню Валентина / Фото airBaltic
Заметим, самые дешевые авиабилеты продаются в тарифе Economy, предусматривающем возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55х40х20 сантиметров и 30х40х10 сантиметров соответственно общей массой не более 8 килограммов за обе единицы. За багаж придется заплатить – от 19 евро за одну единицу весом до 20 килограмм.