airBaltic анонсировала акцию ко Дню Валентина

По случаю этого праздника авиаперевозчик анонсировал большую распродажу авиабилетов. Дешевые билеты будут доступны до 14 февраля включительно.

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В распродаже принимают участие рейсы с 20 февраля по 29 октября. Скидки предлагают по всем направлениям.

Примеры дешевых бронирований из Риги:

Берлин – 29 евро;

Лондон – 29 евро;

Вена – 29 евро;

Дублин – 39 евро;

Прага – 39 евро;

Берген – 45 евро;

Милан – 49 евро;

Венеция – 59 евро;

Париж – 59 евро;

Рим – 79 евро.

Больше направлений смотрите на официальной странице распродажи на сайте airbaltic.com. Там и можно приобрести акционные билеты или на агрегаторах типа kiwi.com и tickets.ua.

airBaltic анонсировала акцию ко Дню Валентина / Фото airBaltic

Заметим, самые дешевые авиабилеты продаются в тарифе Economy, предусматривающем возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55х40х20 сантиметров и 30х40х10 сантиметров соответственно общей массой не более 8 килограммов за обе единицы. За багаж придется заплатить – от 19 евро за одну единицу весом до 20 килограмм.

Обратите внимание! В ожидании Дня влюбленных были определены самые романтические столицы Европы. Первое место в рейтинге занял португальский Лиссабон. Список составила европейская группа чартерных яхт Catamaran Charter Croatia.