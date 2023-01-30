Finnair надає знижку 95% для українців до 28 лютого
Так, фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% для українців, які летять до Фінляндії. Пропозицією можна скористатися до 28 лютого 2023 року.
Зауважте Ryanair запустить 5 нових рейсів з Варшави
Українці можуть скористатися знижкою 95% на квитки з:
- Польщі;
- Угорщини;
- Чехії.
Знижка поширюється на рейси з Варшави (за виключенням рейсу №AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі. Зазначимо, що раніше акція також діяла для рейсів з Гданська.
Наприклад, завдяки промокоду можна забронювати квитки з Кракова в Гельсінкі від 107 злотих у базовому тарифі та 114 злотих у тарифі з багажем. Зазначимо, знижка не включає витрати на аеропортні збори та податки.
Для отримання знижки використовуємо промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code:
Використайте промокод UKRAINE95 перед пошуком квитків в полі Use discount code / Скриншот з сайту Finnair
Умови акції:
- промокод діятиме до 28 лютого включно;
- діє для рейсів з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги в Гельсінкі в економкласі в один бік;
- вильоти до 28 лютого.
Дешеві авіаквитки з промокодом UKRAINE95 можна забронювати на офіційному сайті Finnair.com.