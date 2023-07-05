Спробувати напій уже змогли пасажири деяких рейсів, які виконувались 1 та 2 липня. Далі скуштувати розливне пиво зможуть клієнти airBaltic, що вилітають 7, 8 та 9 липня.

Читайте також Wizz Air відкриє чотири нові напрямки: звідки і куди полетить

Авіакомпанія не вказує номери та маршрути рейсів, на яких пригостить пасажирів пивом. Тому для клієнтів авіаперевізника це має стати сюрпризом.

В airBaltic розповіли, що частують пасажирів пивом місцевого латвійського бренду Mežpils. Його виготовляє пивоварня, заснована в 1865 році в Ризі.

На відео, яке опублікувала airBaltic, можна побачити, що напій розливається зі спеціального авіаційного візка.

Як проходить акція на борту літака: дивіться відео

Як розливне пиво потрапило у небо?

В Європі експерименти з подачею розливного пива у польоті розпочала нідерландська авіакомпанія KLM ще у 2016 році. Для цього довелося створити нову конструкцію для подачі хмільного напою, оскільки системи, що застосовуються на землі, не підходили до роботи в небі.

За словами розробника Едварда Гріффіна, через знижений атмосферний тиск на висоті на виході виходило багато піни. Цю проблему довелося усувати.

Крім цього, механізм необхідно було вмістити в стандартний авіаційний візок обмежених габаритів. Через це розробники відмовилися від системи охолодження пива – як наслідок пивні візки попередньо необхідно охолоджувати на землі.